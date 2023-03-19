В Донецке сообщили о гибели мирного жителя при обстреле Кировского района города из РСЗО

В Донецке сообщили о гибели мирного жителя при обстреле города

Мирный житель погиб при обстреле Кировского района Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщили ТАСС в администрации района.

«По предварительным данным, во время обстрела проспекта Семашко погиб парень. Он находился в своем автомобиле», — сказали в администрации.

Представительство Донецкой Народной Республики в совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что за сутки украинские Вооруженные силы 11 раз открывали огонь по территории региона. Всего, по данным представительства, украинские военные выпустили 37 различных боеприпасов.

Под обстрел, в частности, попали Куйбышевский, Кировский, Ленинский и Петровский районы Донецка. В Ленинском районе погиб мирный житель, он подорвался на мине. В Петровском районе, в поселках Старомихайловка и Минеральное ранения получили четыре человека.

В представительстве ДНР в СЦКК заявили, что в 00:23 19 марта ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО по направлению Красногоровка — Кировский район Донецка. В 00:42 по тому же направлению — три снаряда калибром 155 мм, в 00:45 — еще десять ракет из РСЗО.