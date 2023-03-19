Число жертв землетрясения в Эквадоре увеличилось до 12

Число жертв землетрясения в Эквадоре выросло до 12 человек, сообщила пресс-служба президента страны в Twitter.

Уточняется, что один человек погиб в провинции Асуай, 11 человек — в провинции Эль-Оро. Есть пострадавшие, они находятся в больницах. Количество раненых в пресс-службе президента не сообщили.

Землетрясение в Эквадоре зафиксировали 18 марта в 17:12 по времени UTC (20:12 мск), магнитуда составила 6,7. Особенно сильно землетрясение ощущалось в городах Гуаякиль, Лохи, Амбато, Самора и Куэнка, пишет El Comercio. По данным газеты, как минимум один человек пострадал, повреждения получили более десяти домов, три учебных заведения и три медицинских центра. Разрушены не менее двух домов и одного административного здания.

Землетрясение 18 марта стало 21-м за март, заявили в Геофизическом институте Эквадора. Подземные толчки магнитудой 6,7 были сильнейшими за этот период.

Эквадор расположен в так называемом Тихоокеанском огненном кольце, регионе с высокой сейсмической и вулканической активностью, который находится на стыке тектонических плит — Наска и Южноамериканской. Помимо Эквадора, пояс, имеющий форму подковы, включает в себя Чили, Аргентину, Боливию, Перу, Колумбию, Панаму, Коста-Рику и другие страны.