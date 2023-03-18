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Общество ,  

В Британии владельца обязали восстановить снесенный исторический паб

В Британии владельца обязали восстановить снесенный исторический паб XVIII века

В Великобритании владельца исторического паба, который снес здание, обязали восстановить его, используя обломки. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на решение суда.

Речь идет о пабе Punch Bowl Inn в деревне Херст Грин в Восточном Сассексе. Согласно местной легенде, в XVIII веке заведение открыл известный грабитель. Паб включен в правительственный реестр зданий, имеющих историческое значение.

В июне 2021 года компания владельца Punch Bowl Inn Эндрю Донелана снесла здание. После этого совет района Риббл-Вэлли подал на него в суд. Компания Донелана подала апелляцию, но в начале марта суд отклонил ее и обязал британца восстановить паб в течение года, используя обломки здания. Его также оштрафовали на $83 тыс.

Компания Донелана, Donelan Trading Ltd., приобрела паб в 2015 году. Согласно материалам дела, фирма утверждала, что один из дымоходов Punch Bowl Inn находился под угрозой обрушения. Совет Риббл-Вэлли настаивал, что это не оправдывает снос исторического здания. Местные власти отметили, что в последние годы паб становился все менее популярным из-за роста конкуренции в регионе, но жители ценили его как достопримечательность.

По словам Элисон Браун, председателя комитета по планированию и развитию совета Риббл-Вэлли, существует обширная документация о ходе строительства и планировке Punch Bowl Inn, которой Donelan придется придерживаться при восстановлении паба. Компания должна предоставить оценку обломков, а власти решат, какие из них нужно использовать. Браун отметила, что процесс восстановления, вероятно, будет кропотливым и дорогостоящим.

В британской государственной Комиссии по историческим зданиям и памятникам поблагодарили совет Риббл-Вэлли за принятие мер после сноса паба. «Это обнадеживает, когда к преступлениям в отношении исторического наследия, таким как снос Punch Bowl Inn, относятся серьезно», — сказал The Washington Post представитель комиссии. «Упразднение наших исторических зданий без одобрения является преступлением, которое затрагивает все местное сообщество, и мы надеемся, что это дело послужит сдерживающим фактором».

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