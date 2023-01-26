Хинштейн обратился к генпрокурору из-за сноса дома-памятника в Костроме

Фото: СК РФ

Депутат Госдумы Александр Хинштейн направил запрос генеральному прокурору после сноса деревянного дома — памятника начала ХХ века в Костроме. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

25 января Хинштейн заявил, что в Костроме «под видом реставрации варвары-строители снесли деревянное здание-памятник — доходный дом начала XX века» по адресу улица Смоленская, 31/1. По словам законодателя, в доме размещалась подпольная типография РСДРП(б).

«Это был один из последних домов в центре города с богатой деревянной резьбой, объект культурного наследия регионального значения», — отметил Хинштейн.

В администрации Костромы после этого заявили «РИА Новости», что дом не подлежал восстановлению: более 70% строения «находится в разрушенном и аварийном состоянии». До 2010 года в доме располагались квартиры, но потом его признали аварийным и расселили. В 2015 году в здании произошел пожар. Инвестор снес дом, чтобы построить новый, воссоздав прежний облик, пояснили в мэрии. Там подчеркнули, что все происходит в рамках закона.

По мнению Хинштейна, подобные заявления могут расцениваться как публичное признание в уничтожении или повреждении объектов культурного наследия (ст. 243 УК). «Впервые слышу, чтобы восстановление памятника происходило при помощи бульдозеров, в отсутствие проекта и историко-культурной экспертизы. Экстренно прибывшие на место градозащитники из ВООПиК (Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. — РБК), обнаружили валяющиеся куски деревянного фасада и резьбы, составляющих предмет охраны», — отметил политик. Он добавил, что в доме, который построят на месте снесенного памятника, уже началась продажа квартир.

«С учетом совершенной костромскими чиновниками явки с повинной — публичного признания в сносе ОКН, задача по привлечению их (вместе с собственником здания) к уголовной ответственности значительно упрощается. Запрос генеральному прокурору мной уже направлен», — подытожил Хинштейн.