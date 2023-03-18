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Умер режиссер-постановщик конкурса «Мисс Россия» Николай Затылкин

Режиссер-постановщик конкурса «Мисс Россия» Николай Затылкин умер в возрасте 47 лет
Николай Затылкин
Николай Затылкин (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Режиссер конкурса «Мисс Россия» Николай Затылкин умер на 48-м году жизни. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила его жена Ольга Затылкина.

«На 48 году жизни скоропостижно скончался Николай. <...> Мой муж, мой друг и партнер», — написала она.

Церемония прощания с Затылкиным и отпевание состоятся 20 марта в 15:00 в Митинском крематории в Москве, добавила жена режиссера.

О смерти Затылкина ранее сообщала «Комсомольская правда». Газета писала, что супруга режиссера-постановщика обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже мужа. Она сообщила, что не может связаться с ним уже два дня, так как Затылкин не отвечает на звонки.

Полицейские отправились по адресу, где, предположительно, мог находиться мужчина. Они взломали дверь в квартиру и обнаружили там его тело. Возможной причиной смерти Затылкина издание называет острую сердечно-сосудистую недостаточность.

РБК обратился за комментарием к старшему помощнику руководителя по взаимодействию со СМИ следственного управления Следственного комитета по Москве Юлии Ивановой.

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Затылкин был основателем компании Zatylkin Fashion Team, которая занималась организацией модных показов для мировых брендов, в том числе Bogner, Nike, Escada, Mango, Mercedes-Benz, OSTIN и других. Затылкин был режиссером-постановщиком национального конкурса «Мисс Россия».

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Мисс Россия режиссер Конкурс
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