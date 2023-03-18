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Премьер Украины объявил об увольнении двух министров

Премьер Украины Денис Шмыгаль объявил об увольнении двух министров
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль (Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters)

В правительстве Украины на следующей неделе сменятся два министра. Об этом объявил украинский премьер Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

Должность министра образования и науки покинет Сергей Шкарлет, его преемником станет директор Национального цетра «Малая академия наук Украины» Оксен Лисовой.

Пост министра стратегических отраслей промышленности перейдет от Павла Рябикина к бывшему генеральному директору «Украинских железных дорог» Александру Камышину.

Шкарлет был министром образования и науки Украины с декабря 2020 года. Рябинкин возглавил министерство стратегических отраслей промышленности в ноябре 2021 года.

Новую должность также получит вице-премьер Украины Михаил Федоров. Он станет вице-премьером по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министром цифровой трансформации Украины, уточнил Шмыгаль.

Оксен Лисовой родился 21 июля 1972 года в Киевской области. Окончил Решетиловское художественное училище народных промыслов (специальность — художник-керамист), а также Киевский государственный института культуры по специальности «Библиотечно-информационные системы». Работал учителем и тренером по фехтованию. В 2010 году возглавил «Малую академию наук Украины». Это профильное внешкольное учебное заведение, имеющее сеть центров по всей территории Украины. Центр организует работу секций для школьников, где те занимаются научно-исследовательской, конструкторской и изобретательской работой в различных областях науки и искусства. На его базе проходят конкурсы, олимпиады и защиты научных работ в конкурсной форме.

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Лисовой имеет степень кандидата философских наук и звание доцента. Является автором более 250 научных публикаций. Принимал участие в боевых действиях в качестве добровольца.

Александр Камышин — основатель агромедиахолдинга Latifundist Media, агрохолдинга Grano Group, фонда AgTech Farm и инвестиционной компании Fortior Capital. С августа по октябрь 2021 года он исполнял обязанности председателя правления «Украинских железных дорог», а с октября 2021 года по март 2022 года был временным председателем правления этой компании. В марте 2022 года Камышин возглавил правление «Украинских железных дорог». В феврале 2023 года он подал в отставку.

В марте президент Украины Владимир Зеленский назначил Камышина своим внештатным советником.

Теги
Украина правительство Украины Денис Шмыгаль кадровые перестановки
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