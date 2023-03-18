Сигал самую прекрасную часть России

Стивен Сигал (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Народ России — это самое прекрасное, что в ней есть. Об этом заявил актер и специальный представитель МИД по вопросам российско-американских отношений в гуманитарной сфере Стивен Сигал на пресс-конференции после открытия Всероссийского центра айкидо в Москве, передает ТАСС.

«В России меня не удивляет ничего, а самое прекрасное в ней — это люди России», — сказал он.

Стивен Сигал — гражданин России. Паспорт актер получил в ноябре 2016 года, документ ему вручил лично глава государства Владимир Путин. Также актер имеет гражданство Сербии и США. В 2018 году Сигал стал спецпредставителем МИДа по вопросам российско-американских отношений в гуманитарной сфере, а в 2021 году вступил в партию «Справедливая Россия — За правду».

Сигалу 70 лет. Он родился в штате Мичиган в США, однако его дед по отцовской линии жил в России. Актерскую карьеру Сигал начал в 1970-х. Он получил известность благодаря ролям в фильмах «Хранитель», «В осаде», «Смерти вопреки» и др.