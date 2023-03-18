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Политика ,  

В Белоруссии учредили «Белую Русь»

В Белоруссии создали политическую партию «Белая Русь» с идеологией стабильности
Фото: Республиканское общественное объединение «Белая Русь»
Фото: Республиканское общественное объединение «Белая Русь»

В Белоруссии создали политическую партию «Белая Русь». Учредительный съезд прошел в Минске 18 марта, передает БелТА.

Инициатором создания новой партии выступило республиканское общественное объединение (РОО) «Белая Русь».

На съезде присутствовали зампредседателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко, член Совета Республики (верхней палаты) Национального собрания Белоруссии, председатель РОО «Белая Русь» Олег Романов, первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак и другие политики (всего — около 1 тыс. человек).

Делегаты утвердили устав и программу партии, которую обнародовали и вынесли на общественное обсуждение 28 февраля. Партию возглавил Романов. Решение назначить его председателем партии участники съезда приняли единогласно

Также на съезде согласовали состав высшего политического совета партии, в него вошел 71 человек.

Решение о создании партии «вызрело» внутри белорусского общества, заявил Романов после утверждения программы и устава. «Одна из важнейших функций партии — стать социальным лифтом и выдвинуть из своих рядов управленцев, лидеров общественного мнения и в целом людей, которые станут политической и иной элитой — экономической, духовной», — сказал политик. Ранее он уточнял, что «Белая Русь» «планирует занимать центр политического спектра».

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Малашко, в свою очередь, допустил, что партия «станет той политической силой, на которую будет опираться власть». В ее основе должна лежать идеология стабильности, постоянного развития и успеха, подчеркнул он.

По словам председателя Центральной районной организации Минска «Белой Руси» Галины Гузовской, партия нужна для того, чтобы «собрать воедино патриотов, которые душой и сердцем болеют за свою Родину и готовы сами творить будущее своей страны, своей семьи, своих детей». Создать партию было необходимо сейчас, так как уровень политической культуры белорусского общества достиг «той отметки, когда медлить дальше нельзя», отметила делегат.

Турчак назвал создание партии «Белая Русь» историческим событием. Он зачитал поздравление председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, где тот отметил, что рассчитывает на партнерство двух партий. Это необходимо «для эффективного ответа на вызовы, с которыми Россия и Беларусь сталкиваются в условиях беспрецедентного внешнего давления», написал Медведев. В конце февраля Романов подчеркивал, что «Белая Русь» планирует развивать контакты с крупными политическими силами, в том числе из России.

Теги
Белоруссия партия регистрация партии
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