Минобороны России сообщило о потерях ВСУ на разных направлениях
Российские военные уничтожили более 40 украинских бойцов на купянском направлении, сообщает Минобороны.
Потери Киева на краснолиманском направлении превысили 70 военнослужащих, на донецком погибли до 135 военных ВСУ, на южно-донецком и запорожском — до 65, на херсонском — до 25.
Украина потеряла несколько броневых бронированных машин, БМП, гаубицы Д-30 и Д-20, автомобили и пикапы, боевую машину РСЗО «Град» и самоходную артиллерийскую установку «Акация».
«В районе населенного пункта Мирное Харьковской области вскрыта позиция и уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6», — добавили в ведомстве. Вблизи поселка Редкодуб в ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
Средства ПВО за сутки перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS и ракету «Точка-У». Уничтожены 14 беспилотников.