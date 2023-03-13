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Военная операция на Украине ,  
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«РИА Новости» узнало о доработке дронов с учетом операции на Украине

«РИА Новости»: дроны «Ланцет» доработали с учетом опыта применения в спецоперации

Российские дроны-камикадзе «Ланцет» модернизированы с учетом опыта применения в рамках спецоперации на Украине, в том числе они получили более мощную боевую часть, сообщил «РИА Новости» информированный источник.

Базовая версия дрона — «Изделие-52» с двойным Х-образным оперением получила новую оптико-электронную систему наведения и систему управления с новым программным обеспечением и улучшенной управляемостью. Его также оснастили боевой частью, которая позволяет «гарантировано» поражать типовые цели — гаубицы, танки, бронетехнику, РЛС, ЗРК и живую силу противника, добавил собеседник агентства.

Сейчас выпускаются три типа боевой части дрона — кумулятивная, осколочно-фугасная и термобарическая. В результате у Вооруженных сил России есть два вида «Изделия-52» с меньшей и большей боевой частью и усовершенствованной системой управления и наведения. Это позволяет повысить гибкость применения дронов-камикадзе в зависимости от тактической обстановки, отметил источник.

Барражирующий боеприпас — это класс оружия, которое может длительное время патрулировать предполагаемый район цели и искать ее. При обнаружении аппарат наносит удар как управляемая ракета «воздух — поверхность».

«Ланцет» разработаны ижевской компанией ZALA AERO (входит в концерн «Калашников»). Максимальное время полета версии с двумя X-образными крыльями составляет 30-40 минут. Кроме этой модели есть более крупная с одним большим X-образным крылом и небольшим хвостовым оперением, получившая обозначение «Изделие-51».

В феврале российские разработчики начали наземные испытания дальнего транспортного беспилотника самолетного типа ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа), рассказывал «РИА Новости» источник в оборонно-промышленном комплексе. В ходе испытаний проверяются и отлаживаются системы и механизмы управления дроном и выполняются серии пробежек для уточнения расчетных параметров. Первый полет беспилотника запланирован на апрель.

ТрАМП может перебросить до 250 кг груза на расстояние свыше 600 км. Беспилотник способен выполнять опасные для пилотируемых воздушных судов задачи в сложных метеоусловиях при минимальных затратах. Скорость беспилотника — 195 км/ч, максимальная высота полета — 3 км.

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