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Финансы ,  

«Россвифт» сменит название на «Росфинком» и расширит деятельность

«Россвифт» решил расширить деятельность и сменить название на «Росфинком»

Российская национальная ассоциация SWIFT («Россвифт») объявила о решении расширить деятельность за счет Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, Национальной китайской системы банковских переводов (Cross-Border Interbank Payment System, CIPS) и других.

«В связи с текущими изменениями в геополитической ситуации и новыми вызовами, стоящими перед российским банковским сообществом, в том числе в сфере передачи финансовой информации, Комитетом РОССВИФТ, по согласованию с регулятором, было принято решение о расширении деятельности Ассоциации путем консолидации всех участников инфраструктуры рынка», — говорится в сообщении на сайте ассоциации.

Кроме того, она сменит название на «Росфинком» (Российская Национальная Ассоциация Участников Финансовых Коммуникаций). Эти решения должны быть утверждены общим собранием ассоциации, которое запланировано на 19 апреля.

В рамках санкций против России ряд российских банков, в том числе Сбербанк, ВТБ, «Открытие», Россельхозбанк, были отключены от международной платежной системы SWIFT в прошлом году. В конце февраля этого года под санкции Евросоюза и отключение от международной системы также попал «Тинькофф банк».

Система передачи финансовых сообщений (СПФС) является российским аналогом этой системы. Она используется для обмена финансовой информацией внутри страны, поэтому отключение российских банков от SWIFT не затрагивает внутренние переводы.

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SWIFT Банки
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