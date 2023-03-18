В США обвинили Трампа в сокрытии подарков от иностранных властей

В США обвинили экс-президента Трампа с семьей в сокрытии подарков от иностранных властей

Бывший президент Штатов Дональд Трамп и его семья не указали в отчетах более сотни подарков от иностранных правительств за время его руководства страной на общую сумму около $291 тыс., говорится в докладе демократов из комитета палаты представителей конгресса США по надзору.

По их данным, в число незарегистрированных подарков Трампа входят золотые клюшки для гольфа от экс-премьера Японии Синдзо Абэ стоимостью до $3,755 и шелковый ковер от президента Узбекистана Шавката Мирзиёева стоимостью до $12,000, а его зять, бизнесмен Джаред Кушнер получил от саудовского принца Мухаммеда бен Салмана кинжал стоимостью до $24 тыс. и два набора мечей общей стоимостью $8,8 тыс.

Кроме того, от президента Сальвадора Найиба Букеле Трамп получил собственный портрет в натуральную величину, который, согласно некоторым записям, мог быть доставлен в резиденцию бывшего американского лидера во Флориде как его личная собственность бывшего президента, утверждают конгрессмены.

По их словам, Трамп и его близкие принимали подарки дороже установленного американскими законами норматива, не сообщал об этом и в конце концов присваивал вещи, которые по правилам должны передаваться на хранение государству.

Закон об иностранных подарках и украшениях запрещает президенту и федеральным чиновникам хранить иностранные подарки, стоимость которых превышает минимальную, которая в настоящее время составляет $415.