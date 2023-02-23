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Госдеп США раскрыл стоимость ручки, которую Путин подарил Байдену

Госдеп США: на встрече в Женеве Путин подарил Байдену письменный набор стоимостью $12 тыс.
На встрече в Женеве в июне 2021 года президенты России и США обменялись подарками: Байден подарил Путину хрустальную статуэтку и очки-авиаторы, а Путин — письменный набор «Москва». Его стоимость Госдеп США оценил в $12 тыс.
Джо Байден и Владимир Путин
Джо Байден и Владимир Путин (Фото: Peter Klaunzer / Keystone via Getty Images)

Президент России Владимир Путин на саммите в Женеве в июне 2021 года подарил американскому президенту Джо Байдену ручку и письменный набор стоимостью $12 тыс., следует из годового отчета Управления протокола Госдепартамента.

В сообщении Госдепа подарочный набор описан как «Холуйский лаковый миниатюрный письменный набор и ручка». Отмечается, что непринятие подарка «поставило бы в неловкое положение донора и США». Он также стал самым дорогим, подаренным Байдену в 2021 году.

Переговоры между Путиным и Байденом состоялись 16 июня на вилле La Grange в Женеве. Первая часть саммита прошла в узком составе — помимо президентов в ней участвовали глава российского МИДа Сергей Лавров и американский госсекретарь Энтони Блинкен. Вторая часть проходила в расширенном составе. В общей сложности саммит продлился около четырех часов.

По его итогам президенты обменялись подарками: Байден подарил российскому лидеру хрустальную статуэтку американского бизона и очки-авиаторы, а Путин — письменный набор «Москва», расписанный под хохлому.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
ручка подарок Владимир Путин Джо Байден Женева
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