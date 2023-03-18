Россия выделит 603 млн руб. на машины скорой помощи для Анголы

Правительство России распорядилось выделить из федерального бюджета 603 млн 120 тыс. руб. на 50 автомобилей скорой помощи Анголе, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Эти средства помимо самой техники предназначены для закупки запчастей для машин, их доставку в Анголу, гарантийное обслуживание автомобилей и обучение «соответствующих специалистов».

Средства предоставляются в рамках безвозмездной помощи Анголе.