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Суд отклонил жалобу адвокатов Ройзмана на арест
Суд отклонил жалобу защиты экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана на арест
Евгений Ройзман
Решение суда об аресте бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом) после жалобы защиты оставлено без изменений. Об этом сообщил РБК адвокат Владислав Идамжапов после рассмотрения жалобы в апелляционной инстанции.
16 марта Ройзмана арестовали на 14 суток по делу о пропаганде экстремистской символики (с. 1 ст. 20.3 КоАП) за репост на странице «ВКонтакте», которая якобы принадлежала политику. Защита Ройзмана обжаловала решение, заявив, что у бывшего мэра никогда не было аккаунта в этой социальной сети.
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