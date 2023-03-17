Суд отклонил жалобу адвокатов Ройзмана на арест

Евгений Ройзман (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Решение суда об аресте бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом) после жалобы защиты оставлено без изменений. Об этом сообщил РБК адвокат Владислав Идамжапов после рассмотрения жалобы в апелляционной инстанции.

16 марта Ройзмана арестовали на 14 суток по делу о пропаганде экстремистской символики (с. 1 ст. 20.3 КоАП) за репост на странице «ВКонтакте», которая якобы принадлежала политику. Защита Ройзмана обжаловала решение, заявив, что у бывшего мэра никогда не было аккаунта в этой социальной сети.

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