Кремль прокомментировал идею выдвинуть Эрдогана на Нобелевскую премию

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Antonio Masiello / Getty Images)

Россия ценит посредничество Турции в урегулировании конфликта на Украине, заявил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы высоко ценим усилия господина [Реджепа Тайипа] Эрдогана, его миротворческую деятельность, его попытки оказать посреднические услуги и его отношение к развитию двусторонних российского-турецких отношений», — сказал Песков (цитата по ТАСС) в ответ на просьбу прокомментировать предложение экс-президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выдвинуть Эрдогана на Нобелевскую премию мира. По словам последнего, турецкий лидер является выдающейся личностью и политическим деятелем мирового уровня, который «проводит большую работу для обеспечения мирной жизни не только своего народа, но и всех мусульманских народов».

Бердымухамедов не первый, кто озвучил такую идею. В конце декабря прошлого года спикер парламента Турции Мустафа Шентоп сообщил, что инициировал выдвижение Эрдогана на Нобелевскую премию мира за «вклад в дело мира между Россией и Украиной». Глава МИД Венгрии Петер Сийярто тоже предлагал кандидатуру Эрдогана, отметив, что ему принадлежит «единственная успешная попытка посредничества» между Россией и Украиной во время военного конфликта. Усилия турецкого лидера по урегулированию отмечал и председатель сената Пакистана Мухаммад Садик Санджрани, который в январе официально зарегистрировал выдвижение президента Турции на премию.

После начала военного конфликта на Украине Эрдоган несколько раз предлагал посредническую помощь страны в урегулировании конфликта, в том числе призывал провести в Турции переговоры президентов России и Украины. При помощи Анкары была заключена зерновая сделка, в республике весной прошлого года проходили переговоры российской и украинской делегаций.