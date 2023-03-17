Неизвестные ограбили банк в Новосибирске на ₽4 млн

Неизвестные напали на банк «Левобережный» в Новосибирске с оружием и украли ₽4 млн

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Неизвестные напали с оружием на банк «Левобережный» в Новосибирске и ограбили его, сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации.

Отделение находится на улице Забалуева в Ленинском районе города. Никто не пострадал, точная сумма ущерба устанавливается. По данным NGS и «МК Новосибирск», грабители украли около 4 млн руб.

Полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В январе сотрудники оперативных служб Новосибирской области и полиция Забайкалья задержали подозреваемого, который пытался ограбить банк 8 ноября 2022 года в Кировском районе. По версии МВД, 18-летний злоумышленник пришел в отделение банка в капюшоне и маске и показал кассиру записку с требованием отдать ему деньги. Сотрудник банка нажал на кнопку тревоги, но молодой человек скрылся. Возбуждено уголовное дело о разбое (ст. 162 УК).