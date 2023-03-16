Сброшенная у нефтепровода «Дружба» бомба была начинена пластитом

В сброшенной на нефтепровод «Дружба» бомбе были пластит и металлические шары

Самодельное взрывное устройство, которое сотрудники «Транснефти» обнаружили на крыше нефтеперекачивающей станции «Новозыбково», сбросили с беспилотника. Внутри бомбы были пластит и металлические шарики

Фото: Александр Саверкин / ТАСС

В среду, 15 марта, на нефтеперекачивающей станции «Новозыбково» нефтепровода «Дружба» была обнаружена взрывчатка, сообщал представитель «Транснефти» Игорь Демин. Источник РБК в региональном отделе полиции сообщил, что около 7 утра в УФСБ России по Брянской области поступила информация о сбросе неизвестного боеприпаса на крышу хозяйственной постройки нефтеперекачивающей станции «Дружба».

По словам собеседника РБК, следствие выяснило, что самодельное взрывное устройство, начиненное 500 граммами пластита и металлическими шариками, было сброшено с беспилотного летательного аппарата. Информацию подтвердил источник, знакомый с ходом проверки.

По информации собеседника, устройство было сделано из пластиковой трубы и оснащено детонатором. Правоохранительные органы проводят взрывотехническую экспертизу.

РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ с просьбой подтвердить данную информацию.

Представитель «Транснефти» сообщал, что станция «Новозыбково» не перекачивает нефть. Станция не повреждена, на месте работают следователи.

Об обстреле этой же станции со стороны Украины представители «Транснефти» сообщали в феврале. Тогда после попадания снаряда на территорию станции говорилось о проблемах с электроэнергией. «Она не выведена из эксплуатации, она может работать, просто в нерабочем режиме», — пояснили тогда в компании.