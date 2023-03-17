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Ветер сорвал крыши с жилых домов в Норильске

Ветер с порывами более 30 м/с сорвал крыши с жилых домов в Норильске

Ветер сорвал крыши с жилых домов в Норильске
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Порывистый ветер сорвал крыши с многоквартирных домов в Норильске в Красноярском крае, передают местные издания NGS24 и «Дела».

Крыши сорвало у нескольких многоэтажек. Со зданий некоторых городских ТЦ упали баннеры, пишет NGS24.

Норильская администрация утром предупреждала жителей о метели и порывистом ветре со скоростью более 33 м/c.

Прокуратура Красноярского края начала проверку из-за разрушения кровли. Ведомство проверит соблюдение жилищных прав граждан и требований о ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Штормовое предупреждение на Таймыре объявляют с 10 марта. Региональное управление МЧС продлило его и на 18 марта. В этот день в регионе ожидаются сильный ветер и снег с порывами до 18 м/с, предупредили в ведомстве.

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