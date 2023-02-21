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Общество ,  
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В Дагестане 90 тыс. человек остались без света из-за сильного ветра

Жители 11 районов Дагестана остались без электричества из-за сильного ветра
Фото: Сергей Расулов / ТАСС
Фото: Сергей Расулов / ТАСС

В Дагестане из-за сильного ветра нарушилось электроснабжение, без света остались 90 тыс. человек, сообщает пресс-служба Минэнерго в телеграм-канале.

«Энергетики ведут восстановительные работы в Дагестане, где без электроснабжения из-за сильного ветра остались около 90 тыс. человек», — говорится в сообщении.

В «Дагэнерго» уточнили, что частичные нарушения электроснабжения зафиксированы в Касумкентском, Ахтынском, Сергокалинском, Кизлярском, Бабаюртовском, Каякентском, Дербентском районах региона, а также в Махачкале и пригородах города.

«Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» — с 06:30 мск переведены на особый режим работы. В восстановительных мероприятиях задействовано 36 бригад энергетиков: 85 человек, 45 единиц спецтехники», — сообщили в «Дагэнерго».

Позднее в компании заявили, что к 10:30 мск восстановили энергоснабжение более 67 тыс. потребителей (75%). Полностью возобновить его планируется к 14:00.

Утром 21 февраля в управление МЧС по Дагестану поступило сообщение от «Дагэнерго» об аварийном отключении электроснабжения из-за сильного ветра со скоростью до 23 м/с. В результате без света остался 71 населенный пункт, более 14 тыс. домов, 71 тыс. человек, 97 социально значимых объектов в 11 муниципальных образованиях, уточнили в МЧС.

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Теги
Дагестан отключение электричества Минэнерго
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