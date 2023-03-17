Собянин заявил о снижении безработицы в Москве до 0,37%

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С начала года уровень безработицы в столице снизился еще на 2 б.п. и по состоянию на март составляет 0,37% от трудоспособного населения. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Несмотря на все вызовы, с которыми столица столкнулась в последние годы, рынок труда в Москве остается стабильным, — заявил градоначальник. — По итогам прошлого года уровень безработицы сократился до 0,39%. В 2023 году показатели продолжают снижаться — сейчас уровень безработицы составляет 0,37%». Это самый низкий показатель за последние несколько лет.

Речь идет о москвичах, которые стоят на учете в городской службе занятости: если на 1 января таких числилось 28,1 тыс. человек, то к началу весны показатель сократился еще примерно на полторы тысячи соискателей. При этом количество вакансий в Москве, согласно базе данных службы занятости, составляет около 400 тыс. То есть на одного соискателя приходится около 15 вакансий.

Ранее в марте Росстат сообщал, что по всей России в начале года также зафиксирован исторический минимум безработицы — 3,6%. Опрошенные РБК эксперты связали этот тренд с рядом факторов: эхо демографического кризиса 1990-х годов, рост неполной занятости и самозанятости, а также господдержка предприятий и рынка труда.