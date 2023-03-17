ЛДПР предложила открывать новорожденным накопительные счета

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Депутаты от фракции ЛДПР подготовили законопроект, который предполагает создание накопительных счетов для каждого новорожденного ребенка в России с 2024 года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на проект документа.

Его авторы предлагают финансировать счета с помощью дополнительных нефтегазовых доходов, которые сейчас хранятся в Фонде национального благосостояния. Пополнять счет также смогут родственники ребенка.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что счета будут пополняться каждый год до совершеннолетия ребенка. После этого деньги станут его собственностью, и он сам решит, куда их потратить: на образование или покупку жилья. Если спустя пять лет после достижения 18-летнего возраста средства так и не будут использованы, их переведут на пенсионный счет гражданина, в случае его смерти — передадут по наследству.

По мнению депутатов, принятие такого закона позволит направить дополнительные нефтегазовые доходы «на реальное повышение уровня и качества жизни россиян».

Один из авторов законопроекта, зампред фракции Ярослав Нилов пояснил «Известиям», что за основу был взят пример Казахстана. Там в 2024 году запустят проект «Национальный фонд — детям». При рождении гражданам автоматически будут открывать накопительный счет в долларах, а с 18 лет деньги можно будет тратить на жилье и образование.

В конце февраля глава ВТБ Андрей Костин предложил запустить в России программу софинансируемых государством именных «детских депозитов» для поддержки молодых семей. Государство может вносить определенную сумму на открытый после рождения ребенка депозит, а затем пополнять его на ту же сумму, что и родители, считает Костин. Он привел в пример Сингапур, где программа «детских депозитов» действует дополнительно к выплатам, аналогичным материнскому капиталу. Средства со счета могут использоваться на цели, связанные с детьми (например, образование и медицина).