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В Гонконге 140 человек одновременно застряли в лифтах

140 человек в Гонконге одновременно застряли в лифтах в разных частях города

140 жителей в разных районах Гонконга сообщили, что застряли в лифте, одновременно с поступившими в полицию звонками о предполагаемом взрыве на объектах энергетики неподалеку от горы Коулун. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP).

Как сообщили полицейские, один из очевидцев рассказал, что видел огонь и дым, идущие со склона горы, в то время как другие говорили о громких звуках взрывов. Также поступали десятки сообщений о ложных пожарных тревогах.

Крупнейшая энергетическая корпорация Гонконга CLP Power, которая снабжает Коулун и Новые Территории, сообщила, что ее высоковольтная система зафиксировала несколько провалов напряжения, пишет SCMP. Представитель корпорации сообщил, что подача электричества в этот период не прерывалась, а некоторые электроустановки, чувствительные к перепадам напряжения, в том числе и лифты, могли быть отключены из-за срабатывания защитных механизмов. Компания принесла извинения за неудобства и уточнила, что инженерный персонал расследует причину инцидента.

15 декабря 2021 года в Гонконге из-за пожара в 38-этажном торговом центре застряли сотни человек. Несколько людей сообщили о плохом самочувствии. Из-за задымления посетителям центра пришлось выбраться на крышу.

Теги
Гонконг электричество застрявший лифт
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0
Ставка
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