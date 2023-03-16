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Роскомнадзор разблокировал сайт музыкального сервиса Last.fm

Роскомнадзор разблокировал сайт сервиса Last.fm после удаления запрещенного контента
Фото: Jacek Sopotnicki / Global Look Press
Фото: Jacek Sopotnicki / Global Look Press

Роскомнадзор разблокировал доступ к музыкальному порталу Last.fm. «Запрещенная информация, которая была размещена на портале, сейчас удалена», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Роскомнадзор сообщил о блокировке Last.fm 10 марта. В ведомстве РБК сообщили, что это связано с размещением материалов с «недостоверной общественно значимой информацией, а также дискредитирующей Вооруженные силы Российской Федерации».

Тогда же в надзорном ведомстве сообщили, что с января 2023 года трижды требовали у Last.fm удалить запрещенный контент, но администрация сервиса эти уведомления игнорировала. «Роскомсвобода» (признана иноагентом) сообщила, что регулятор заблокировал страницу на Last.fm с песней «Чорнобаївка» украинского исполнителя Jalsomino.

Песня не фигурирует в реестре экстремистских материалов, но несколько дней назад на жительницу Крыма пожаловались в полицию, после того как она громко включила эту песню в автомобиле, писал телеграм-канал «Телеграммы иZ Крыма». Его авторы объяснили, что крымчан возмутили содержащиеся в тексте призывы к убийствам российских солдат.

Last.fm принадлежит американской корпорации Paramount Global. Сервис собирает информацию о музыке, которую слушают пользователи, и автоматически составляет индивидуальные и общие хит-парады.

Теги
Роскомнадзор блокировка
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
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