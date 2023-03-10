Роскомнадзор назвал условие разблокировки Last.fm

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Роскомнадзор заблокировал сайт музыкального сервиса Last.fm из-за материалов с «недостоверной общественно значимой информацией, а также дискредитирующей Вооруженные силы Российской Федерации», заявили РБК в ведомстве.

С января 2023 года ведомство трижды требовало удалить запрещенный контент, но администрация сервиса эти уведомления проигнорировала. «После удаления запрещенных материалов доступ к сервису будет восстановлен», — пообещали в Роскомнадзоре.

Накануне «Роскомсвобода» (признана иноагентом) сообщила, что регулятор заблокировал страницу на Last.fm с песней «Чорнобаївка» украинского исполнителя Jalsomino. Но сайт работает по протоколу HTTPS, что означает, что блокировка одной страницы ведет к недоступности всего сайта. Композиция не внесена в реестр экстремистских материалов, но несколько дней назад на жительницу Крыма пожаловались в полицию, после того как она громко включила эту песню в автомобиле. Об этом в начале марта писали местные телеграм-каналы, например «Телеграммы иZ Крыма». Его авторы объяснили, что крымчан возмутили содержащиеся в тексте призывы к убийствам российских солдат.

Last.fm принадлежит американской корпорации Paramount Global. Сервис собирает информацию о музыке, которую слушают пользователи, и автоматически составляет индивидуальные и общие хит-парады.

Осенью прошлого года Роскомнадзор заблокировал стриминговый сервис SoundCloud, с помощью которого независимые исполнители могут делиться своей музыкой. На платформе также можно размещать подкасты. Ведомство объяснило решение о блокировке SoundCloud публикацией «материалов, содержащих недостоверную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины».