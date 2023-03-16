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В Москве увеличат число наблюдателей на выборах из-за укрупнения участков

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Число наблюдателей на избирательных участках Москвы вырастет до пяти-семи на участке в рамках процесса их укрупнения, сообщил РБК заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

«Вместо трех-пяти наблюдателей на УИК будет по пять-семь (исходя из цифр последних лет)», — пояснил он.

Всего к следующей избирательной кампании, которая пройдет в сентябре, число столичных избирательных участков сократится на 40% — с 3428 до 2058. Такое решение ЦИК приняла на заседании 15 марта. В ходе заседания Дмитрий Реут допустил, что процесс укрупнения УИК может завершиться до майских праздников.

После этого в среднем на участок будет приходиться 3,7 тыс. избирателей. «То есть совершенно некритичное количество», — подчеркнул Реут.

Изменение числа участков связано с развитием популярности дистанционного электронного голосования и, соответственно, снижением нагрузки на участки. В Мосгоризбиркоме ранее подчеркивали, что в большинстве случаев объединению будут подлежать участки, расположенные в одном здании. Число адресов для голосования изменять не планируется.

В столичной избирательной комиссии также утверждали, что укрупнение позволит размещать УИК только на первых этажах для удобства родителей с детьми и маломобильных граждан, укрепить безопасность на участках, уменьшить нагрузку на городские службы, задействованные в обеспечении работы избирательных комиссий.

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Изменения в законодательство, позволяющие укрупнять избирательные участки, были внесены весной 2022 года. До этого численность избирателей на участках не должна была превышать 3 тыс. После изменения законодательства, в городах федерального значения, административных центрах регионов и городах с числом избирателей более 500 тыс. она может превышать этот порог.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Выборы Мосгоризбирком ЦИК УИК избирательная комиссия наблюдатели
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