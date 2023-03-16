Власти Ростова-на-Дону не увидели риска для жителей после пожара в здании ФСБ

Ростовские власти не увидели риска для жителей после пожара в здании ФСБ

Фото: Михаил Добрунов / РБК

Пожар в здании пограничной службы ФСБ в Ростове-на-Дону не представляет угрозы для жителей соседних домов. Об этом сообщили ТАСС в администрации города.

«Угрозы жизни для жителей близлежащих многоквартирных домов нет», — сказала представитель администрации.

Пожар произошел в здании на проспекте Сиверса, д. 20/2 16 марта. Источник РБК в МЧС рассказал, что причиной стало возгорание силового кабеля на складе. В хозяйственной постройке, где это произошло, хранились резервуары с топливом, они взорвались, пояснил собеседник РБК.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сказал, что, по предварительным данным, причиной стало замыкание электропроводки внутри помещения. «Распространившийся огонь послужил причиной взрывов емкостей с горюче-смазочными материалами. Пожар распространился на площади 800 квадратных метров, в результате произошло обрушение двух стен», — добавил он.

По словам Голубева, при пожаре пострадал один человек, его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Источники ТАСС и «РИА Новости» сообщили об одном погибшем и двух пострадавших.