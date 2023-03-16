Google перестала продавать смарт-очки Glass Enterprise

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Google прекратила продажу смарт-очков Glass Enterprise, сообщила компания на своем сайте.

«Спасибо за более чем десятилетие инноваций и партнерства. С 15 марта 2023 года мы больше не будем продавать версию Glass Enterprise Edition», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что продолжат поддержку Glass Enterprise Edition до 15 сентября.

Очки Glass Enterprise стали преемником Google Glass, которые могли отображать фрагменты информации на прозрачном экране в поле зрения пользователя, пишет CNBC. Glass впервые продали в 2013 году за $1,5 тыс. С помощью очков можно было записать видео, снять фото, отправить сообщения.

Однако очки от Google не смогли стать массовым продуктом, отмечает CNBC, устройство критиковали за потенциальное нарушение приватности. В последний раз Google выпустила новую версию устройства за $999 в 2019 году.