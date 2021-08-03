Суд в Петербурге отказался признать матерью сменившего пол мужчину

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Суд в Санкт-Петербурге отказал отцу двоих детей, который сменил пол, в признании его матерью. Об этом сообщили в пресс-службе судов города в Telegram.

По данным суда, мужчина сделал операцию по смене пола после того, как умерла его жена. Получив новые документы, отец обратился в районный отдел ЗАГС, чтобы в свидетельстве о рождении детей его записали как мать, а в графе отец поставили прочерк. После того как в отделе ЗАГС трансгендеру отказали, она обратилась в суд.

По словам женщины, она является единственным законным представителем детей, и теперь во всех учреждениях для подтверждения статуса родителя ей приходится раскрывать информацию о своей личной жизни, что «доставляет ей нравственные страдания».

«Матерью была реальная, существующая женщина, и заменить ее в свидетельствах о рождении невозможно. Каждый ребенок имеет право знать своих биологических родителей и семейную (генетическую) историю, право на получение достоверной информации о личности родителей. <...> В случае же удовлетворения заявления данные о биологической матери детей исчезают», — говорится в сообщении суда. В пресс-службе также подчеркнули, что доводы женщины о том, что необходимо регулярно раскрывать свои персональные данные, безосновательны, а сохранение этой информации в тайне недопустимо за счет нарушения прав детей.

Апелляционная коллегия Санкт-Петербургского городского суда согласилась с решением суда.