В Екатеринбурге малолетних детей нашли в квартире с телами родителей

СК начал проверку после обнаружения двух детей у тел мертвых родителей в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в квартире на Таганской улице обнаружили малолетних детей, которые находились в квартире вместе с мертвыми телами их родителей. Следственный комитет начал проверку, пишет издание E1.

Детей обнаружили соседи, они услышали плачь. Соседи вызвали полицию и МЧС, однако те долго не приезжали. Тогда соседи вскрыли дверь квартиры.

«Один из жильцов сам принес инструменты и вскрыл двери, ему помогали молодые ребята-курсанты. Несколько часов это заняло. Внутри они нашли тела родителей. Дети были в очень плохом состоянии, особенно девочка. Обезвоживание», — заявил изданию один из очевидцев.

Дети был отправлены в больницу. Следователи начали проверку. «Следственным отделом по Орджоникидзевскому району проводится осмотр места происшествия, тела мужчины и женщины будут направлены на судмедэкспертизу. При внешнем осмотре телесных повреждений нет», — сообщила изданию пресс-секретарь регионального СК Александр Шульга.

В марте прошлого года в городе Ликино-Дулево в Московской области обнаружены тела женщины и троих детей с ножевыми ранениями. Женщине было 45 лет, двоим детям было по два года, еще одному было восемь лет. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства.