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CNBC узнала об отпуске сотрудников Virgin Orbit из-за финансовых проблем

CNBC: Virgin Orbit бизнесмена Ричарда Брэнсона отправила весь персонал на недельный отпуск

Британская космическая компания Virgin Orbit отправила в отпуск почти всех сотрудников и приостановила работу на неделю в поисках финансирования. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.

По данным телеканала, речь идет о неоплачиваемом отпуске. По словам источников, руководители сообщили сотрудникам, что намерены предоставить обновленную информацию о ситуации с отпуском и финансированием к следующей среде или четвергу. Сотрудники проинформированы о ситуации.

Как сообщает телеканал, в среду акции Virgin Orbit обвалились на 10%.

Компания бизнесмена Ричарда Брэнсона занимается разработкой ракеты-носителя LauncherOne, запуск ракеты производится с борта самолета Boeing 747. Испытания ракеты прошли неудачно, ракета не смогла вывести на орбиту космические спутники. 

По плану ракета должна была вывести на орбиту девять мини-спутников в интересах различных компаний и госучреждений, в том числе британского Министерства обороны и Национального управления военно-космической разведки США (NRO). Это была первая попытка запуска ракеты с территории Великобритании.

Первое успешное демонстрационное испытание ракеты LauncherOne было осуществлено в январе 2021 года. Разработки системы воздушного старта начались в 2015 году.

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Теги
Virgin финансирование отпуск Ричард Брэнсон
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