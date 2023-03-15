Пригожин заявил о непричастности к «Вагнеру» задержанного с автоматами

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Мужчина, которого задержали в Одинцовском районе Подмосковья с двумя автоматами в багажнике автомобиля и который, по данным источников РБК, заявил, что заключил контракт с одной из структур ЧВК «Вагнер», в ЧВК «Вагнер» не состоял. Об этом Евгений Пригожин сообщил в ответ на запрос РБК.

РБК ранее писал, что 25-летнего мужчину остановил сотрудник ГИБДД для проверки документов. В багажнике автомашины Honda Pilot лежали два автомата АКМС и 30 патронов к ним. По словам собеседников РБК, его имя — Акром Чоршанбиев, он уроженец Алтайского края, а в Москву приехал в отпуск.

«Будем пытаться получить его, так сказать, физиономию. Как только увидим, прогоним его через все наши базы данных и определим — возможно, он менял фамилию или еще что-то. Но такого человека — Чоршанбиев — у нас не было и нет», — сказал Пригожин. Он также отметил, что представители «Вагнера» из-за задержания мужчины в полицию не приезжали.

Задержанный рассказал дознавателям, что заключил контракт с одной из структур ЧВК «Вагнер» и был участником военной операции на территории Украины. Также, по словам одного из собеседников РБК, в отдел полиции приезжал представитель руководства частной военной компании.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК). Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.