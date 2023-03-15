Ликсутов рассказал об инновационной системе освещения в вагонах БКЛ

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В составах новых серий «Москва-2020», которые курсируют в том числе по Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро, применяется инновационная динамическая система освещения салона. Утром плафоны светят холодным цветом для повышения концентрации москвичей, едущих на работу, вечером же — более расслабляющим теплым. Об этом рассказал заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Уже 70% парка поездов московского метро — составы нового поколения, и в каждой последующей модели внедряются более новые технологии, которые делают поездки комфортнее как для пассажиров, так и для машинистов», — рассказал Ликсутов. По его словам, до конца 2023 года столичный Дептранс планирует закупить еще около 300 вагонов новейшей серии «Москва-2020».

Вагоны «Москва», в которых тоже установлена данная система, выпускаются с 2016 года, а «Москва-2020» — с 2020-го, являясь самым современным на данный момент подвижным составом столичного метро. Если «Москва» эксплуатируется на многих радиальных линиях метрополитена, то «Москва-2020» — в основном на обеих кольцевых. Ранее эксперт МОО «Город и транспорт» Владимир Свириденков рассказывал об основных отличиях подвижного состава БКЛ от других линий метро: помимо комфорта и безопасности, это более простое техническое обслуживание и применение инновационных решений.