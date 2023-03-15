Краснов назвал причины «безобразия» с переполненными школами в России

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Причина переполненности школ в России — нарушения со стороны подрядчиков. Об этом заявил генпрокурор Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Трансляцию вел РБК.

По словам Краснова, в 2022 году во вторую смену в России учились более 2,5 миллиона школьников, а еще 13,5 тысячи учеников были вынуждены ходить в школу в третью смену. «Несмотря на немалое финансирование мероприятий по строительству объектов образования», проблема переполненности классов остается острой, отметил генпрокурор.

«Основными причинами такого безобразия являются неисполнение подрядчиками условий госконтрактов, строительство в погоне за прибылью жилых комплексов без социальной инфраструктуры», — считает он.

Решение этих проблем Краснов назвал одним из «бессменных приоритетов прокуроров». Например, после «надзорных мероприятий» по поручению Краснова в Ингушетии в этом году начала работать школа, «окончание строительство которой необоснованно затягивалось более двух лет». В Сочи, «где наблюдается значительный прирост учеников», после вмешательства прокуроров «меняются генеральный план города и мастер-планы районов», будут дополнительно построены 30 школ.

В прошлом году некоторые регионы пожаловались на переполненность школ. Так, в декабре в районе Чистая слобода Новосибирска жители заявили о большом количестве учеников в школе №215. По словам жителей, строительство новой школы на 1100 мест, которая могла бы разгрузить старое учебное заведение, так и не началось. Родители одной из школ Тюмени тоже обратили внимание на численность учеников в классах, передавало издание 72.ru.

В сентябре 2021 года зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев в беседе с «Лентой.ру» говорил о переполненности школ в южных регионах России. По словам депутата, программу по строительству новых учебных заведений начали слишком поздно.