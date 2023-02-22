Калужская полиция проверит сообщения о не вставшем на гимн депутате

Александр Лепендин (в центре) (Фото: Районный информационный центр «Маяк» / VK)

Полицейские Калужской области начали проверку информации о том, что районный депутат от КПРФ Александр Лепендин не встал во время исполнения гимна России, сообщили «РИА Новости» в управлении МВД по региону.

«Сотрудники полиции выявили этот материал в сети. Сотрудниками территориального органа внутренних дел Малоярославецкого района по данному факту будет проведена проверка, по итогам которой при наличии оснований будет приниматься процессуальное решение», — сообщил агентству представитель МВД по региону. По его словам, полицейские опросят депутата и свидетелей, а также проверят информацию о плохом самочувствии Лепендина.

О том, что Лепендин не встал во время исполнения гимна, 20 февраля написал во «ВКонтакте» районный информационный центр «Маяк». В комментариях под публикацией пользователь, чье имя и фамилия совпадает с инициалами депутата, написал, что остался сидеть из-за боли в ногах. «Очень извиняюсь, вчера тренировал ноги, не мог выстоять. Но во время минуты молчания не мог не почтить память погибших, поэтому собрал силы в кулак и выстоял со всеми положенное время», — написал Лепендин.

В пресс-службе регионального управления МВД РБК заявили, что у них нет информации по данному факту. РБК обратился за комментарием к Лепендину.

Александр Лепендин был избран в Малоярославецкое районное собрание депутатов в 2020 году, его полномочия истекают в 2025-м. По профессии он стоматолог-ортопед, работает в центральной районной больнице.