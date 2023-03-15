Эквадор и Аргентина отозвали друг у друга послов

Мария Дуарте (Фото: wikimedia.org)

МИД Эквадора признал посла Аргентины Габриэля Фукса персоной нон грата, потому что аргентинский МИД предоставил дипломатическое убежище эквадорской экс-министру транспорта Марии Дуарте, которую на родине обвиняют в коррупции.

«МИД Эквадора решил, что были нарушены принципы взаимного уважения <...>, которые должны преобладать в отношениях между государствами», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

В аргентинском МИДе заявили, что «с удивлением и глубокой печалью» восприняли решение Кито. В ответ Буэнос-Айрес объявил о высылке посла Эквадора.

Бывшую министра Дуарте в Эквадоре в 2020 году приговорили к восьми годам заключения за взяточничество. Она больше двух лет проживала в посольстве Аргентины в Кито, а в марте этого года покинула дипмиссию и обратилась за убежищем в посольство Аргентины в Венесуэле. Сейчас она находится в Каракасе.

Дуарте занимала пост министра городского развития и жилищного строительства Эквадора с 2007 по 2009 год, министра экономической и социальной интеграции с 2009 по 2010 год и министром транспорта и общественных работ с 2010 по 2014 год.