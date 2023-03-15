В Канске загорелся бывший дом пионеров

В Канске на площади 900 кв. м загорелся объект культурного наследия — бывший дом пионеров

В Канске Красноярского края загорелся объект культурно-исторического наследия — бывший дом пионеров. Огонь распространился на площади 900 кв. м, сообщает МЧС.

В тушении задействованы 25 человек и 8 единиц техники. Пострадавших нет.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на МЧС, к 00:50 мск пожар локализовали. Возгорание произошло по адресу: улица Краснопартизанская, дом 66. В ведомстве отметили, что здание не используется же 20 лет.