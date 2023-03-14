«Движение первых» создаст лагеря для трудных подростков

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Российское движение детей и молодежи «Движение первых», созданное в 2022 году, будет заниматься в том числе работой с трудными детьми и подростками, рассказал РБК председатель правления движения Григорий Гуров.

«Движение первых» организует совместную программу с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой по созданию лагерей для трудных детей и подростков. Гуров отметил, что программа будет направлена на тех, кто уже совершил правонарушение. Начать работать такие лагеря могут в этом году.

Помимо этого, предполагается работа с детьми из неблагополучных семей, а также с воспитанниками детских домов, чтобы вовлекать их в проекты движения и социальную жизнь.

Гуров заявил, что в «Движении первых» появится служба, которая будет пользоваться данными для профилактики опасных ситуаций. «Например, мы сможем узнавать о фактах буллинга в школе с использованием в том числе социальных сетей. Наша задача — обратить внимание на такую школу и коллектив. Дать ребятам возможность направить энергию в позитивное русло, дать им возможность участвовать в [наших] проектах», — пояснил председатель правления движения.

В целом «Движение первых» рассчитывает вовлечь в свою работу 18 млн детей и подростков. В беседе с РБК Гуров пояснил, что этот план рассчитан примерно на три года. По его словам, в этом году движение рассчитывает привлечь от 3 млн до 6 млн участников. «Когда мы говорим о вовлечении 18 млн, мы имеем в виду всех — и ребят из благополучных семей, и из неблагополучных. Мы не стараемся привлекать к участию только тех ребят, которые являются активистами. Наша задача — вовлечь всех», — подчеркнул он.

Во вторник «Движение первых» также презентовало ряд проектов, предложенных его участниками. Среди них «Мы — граждане России», который предполагает проведение торжественной церемонии при выдаче первого паспорта (выдается в 14 лет); «Зарница 2.0», в рамках которой участники будут изучать технику управления дронами, проходить строевую и огневую подготовку, играть в фаертаг; «Гражданская наука», которая позволит детям заниматься научными исследованиями. Также среди проектов — развитие активного туризма, подросткового предпринимательства, конкурс экологических проектов.

Закон о создании всероссийского движения детей и молодежи был подписан в июле президентом Владимиром Путиным, он же возглавил наблюдательный совет организации. После этого первичные отделения движения начали создаваться по всей России. В середине февраля Гуров сообщал, что региональные отделения открылись во всех регионах. Как правило, они создаются на базе школ, молодежных центров, университетов, предприятий, колледжей, лагерей.