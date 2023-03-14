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Пожарные не обнаружили возгорания на станции метро «Маяковская» в Москве

В МЧС не обнаружили пожара на станции «Маяковская» в Москве после сообщений о возгорании
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Пожарные не обнаружили возгорания на станции московского метро «Маяковская». Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

Ранее во вторник ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщал, что пожарные получили информацию о пожаре на складе на станции. По данным агентства, на место выехали 20 расчетов пожарного гарнизона. Позже в экстренных службах ТАСС уточнили, что сигнализация сработала из-за короткого замыкания, но пожара не было.

«Москва 24» сообщает, что автоматическая система пожаротушения на станции сработала на слабый запах электропроводки. Метро работает в обычном режиме, пассажиров не эвакуировали.

28 января пожар произошел в вестибюле станции метро «Каширская», которая закрыта на реконструкцию. Загорелся кабель в бухтах. Площадь возгорания составила 15 кв. м, пожарные спасли четверых человек и потушили огонь. Никто не пострадал.

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