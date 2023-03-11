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В центре психического здоровья детей и подростков в Москве случился пожар

МЧС: 25 человек эвакуировали из центра психического здоровья детей в Москве из-за пожара

Пожар произошел в здании на 5-м Донском проезде в центре Москвы, оттуда эвакуировали 25 человек. Об этом сообщила пресс-служба городского управления МЧС.

О пожаре стало известно около 21:25 мск. Возгорание произошло в доме № 21А на Донском проезде. По информации ведомства, на третьем этаже здания загорелось электрооборудование.

Площадь пожара составила 1 кв. м. К 21:36 мск возгорание локализовали, а спустя три минуты — ликвидировали. При инциденте никто не пострадал.

В здании, где произошел пожар, находится Центр психического здоровья детей и подростков им. Г. Е. Сухаревой, подведомственный городскому минздраву. По данным сервиса «Яндекс.Карты», там расположены диспансерное и приемное отделения, а также лечебный корпус.

На сайте городского департамента здравоохранения сказано, что в здании расположено восьмое отделение центра, которое работает круглосуточно. Подразделение предназначено для детей в возрасте от трех до семи лет с нарушением речи, задержкой психического развития. Специалисты этого отделения также оказывают детям психологическую помощь.

Теги
Пожар МЧС подростки Дети
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