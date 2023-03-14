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В России создадут аппарат для распознания намеренных спутниковых помех

Директор «Космической связи» Волин: на спутники России идут постоянные электронные атаки
Фото: Артур Лебедев / ТАСС
Фото: Артур Лебедев / ТАСС

В России до конца года появится программно-аппаратный комплекс, который поможет выявить попытки создать «целенаправленные, злонамеренные» помехи для спутников. Об этом сообщил генеральный директор ФГУП «Космическая связь» Алексей Волин на форуме «Современный ИТ-ландшафт российской экономики. Движение к цифровому суверенитету».

«К сожалению, в последнее время это приобрело особую актуальность, поскольку с сопредельной территории идут постоянные атаки на российскую спутниковую группировку. <...> Есть попытки подмены сигнала, есть попытки просто его заглушить», — сказал Волин.

По его словам, в этом вопросе важно определить, была ли это целенаправленная помеха или просто случайная, потому что от этого будут зависеть степень и быстрота реагирования. «Надеемся, что до конца года эту штуку сделаем», — добавил он.

В прошлом году, на следующий день после начала военной операции на Украине, хакеры из Anonimous объявили «кибервойну российскому правительству». После этого на сайты телеканала RT была совершена DDoS-атака, ответственность за которую взяли на себя хакеры.

Вечером 25 февраля 2022 года и на следующий день у пользователей возникли проблемы с доступом к сайтам Кремля, правительства и Госдумы. Представитель президента Дмитрий Песков сообщил, что на кремлевский сайт идут постоянные атаки и он «часто подвисает». Взлому подверглись и страницы российских СМИ: РБК, ТАСС, «Известий» и «Коммерсанта». На главных страницах изданий появились сообщения с призывом прекратить военную операцию на Украине, все они были подписаны Anonymous.

В начале марта 2022 года глава «Роскосмоса» (тогда этот пост занимал Дмитрий Рогозин) сообщил, что система безопасности госкорпорации отбила атаки хакеров на центр управления полетами и космическую группировку.

При этом он опроверг информацию о взломе контрольного центра госкорпорации и потерю связи с российскими спутниками, распространенную через Twitter-аккаунт, связанный с группировкой хакеров.

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