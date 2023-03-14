Власти решили не убирать «ковер-самолет» со станции БКЛ «Рижская»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Цифровую инсталляцию в виде ковра-самолета на станции «Рижская» Большой кольцевой линии московского метро решили не убирать, сообщил департамент транспорта столицы в телеграм-канале.

«Арт-объект, который мы установили вместе с МТС, стал очень популярным — его увидели более 122 тыс. пассажиров», — отметили в ведомстве. Изначально инсталляцию планировалось установить лишь на время, но пассажирам она понравилась, поэтому ее решили оставить насовсем.

«Ковер-самолет» — изогнутый LED-экран размером 4х2,5 м — появился на потолке в центре зала на «Рижской» 1 марта и должен был оставаться там до 13-го числа. Инсталляция визуализирует высокую скорость интернета МТС в метро, поясняли в компании.

В картинки интегрированы стилизованные образы развлекательных сервисов экосистемы МТС — онлайн-кинотеатра KION, книжного сервиса «Строки» и музыкальной платформы МТС Music. Часть изображений на экране «ковра» сгенерировала нейросеть.