Со станции БКЛ «Рижская» уберут цифровой «ковер-самолет»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Цифровую инсталляцию в виде ковра-самолета на потолке на станции «Рижская» Большой кольцевой линии московского метро демонтируют в понедельник. Изогнутый LED-экран размером 4 на 2,5 м в центре зала 1 марта установила МТС. В заявлении оператора было указано, что ковер можно увидеть на станции с 1 по 13 марта.

Инсталляция визуализирует высокую скорость интернета оператора в метро, пояснили в компании («интернет на БКЛ летает»). «За счет направленного вперед движения камеры у зрителей создается ощущение стремительного полета по нитям ковра-самолета», — отмечали в МТС.

Часть изображения на экране сгенерирована нейросетями. В картинки интегрированы стилизованные образы развлекательных сервисов экосистемы МТС: онлайн-кинотеатра KION, книжного сервиса «Строки» и музыкальной платформы МТС Music.

Движение по всей Большой кольцевой линии метро Москвы запустили 1 марта. Это самая протяженная в мире кольцевая линия метро, ее длина составляет более 70 км. С БКЛ можно пересесть на 20 станций 11 радиальных линий метро, три станции МЦК и 13 станций МЦД, а также сделать 11 пересадок на станции железной дороги.

Мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что БКЛ — это «самый большой и трудный проект за всю историю метростроения». По его словам, «на этот проект работали вся экономика и весь потенциал города Москвы».