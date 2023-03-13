Со станции БКЛ «Рижская» уберут цифровой «ковер-самолет»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 марта
EUR ЦБ: 80,4 (+0,26) Инвестиции, 10 мар, 16:19 Курс доллара на 11 марта
USD ЦБ: 75,94 (+0,04) Инвестиции, 10 мар, 16:19
Импортозамещение в IT: что предлагают российские интеграторы РБК и Tegrus, 11:26
Российского вратаря Коченкова впервые вызвали в сборную Киргизии Спорт, 11:24
Патрушев заявил, что Киеву «ни к чему» взрывы на «Северных потоках» Политика, 11:21
Reuters узнал о планах Си Цзиньпина приехать в Москву на следующей неделе Политика, 11:20
Эксперты подсчитали количество электромобилей в России Авто, 11:19
Компания Siemens решила добиться переноса судов с РЖД в Вену Бизнес, 11:18
Курсы стейблкоинов USD Coin и DAI начали возвращать привязку к доллару Крипто, 11:15
Топ-10 материалов февраля
К чему приведет решение ЦБ запустить печатный станок и каково работать в Pornhub — в подборке РБК Pro
Подробнее
Прототип ИТ-продукта: что это, зачем нужен и как экономит ресурсы Pro, 11:12
На участке БКЛ приостановили движение поездов Общество, 11:07
От сигнальных огней до мессенджеров: как развивались способы коммуникации РБК и Ростелеком, 11:03
Богомаз сообщил об обстреле деревни в Брянской области Политика, 11:02
Суд признал банкротом российское подразделение «Радио Свобода» Политика, 11:01
В состоянии Романа Костомарова наметилась положительная динамика Спорт, 10:59
Военная операция на Украине. Главное Политика, 10:59
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Город ,  
0 

Со станции БКЛ «Рижская» уберут цифровой «ковер-самолет»

Инсталляцию МТС в виде ковра-самолета на станции «Рижская» БКЛ демонтируют
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Цифровую инсталляцию в виде ковра-самолета на потолке на станции «Рижская» Большой кольцевой линии московского метро демонтируют в понедельник. Изогнутый LED-экран размером 4 на 2,5 м в центре зала 1 марта установила МТС. В заявлении оператора было указано, что ковер можно увидеть на станции с 1 по 13 марта.

Инсталляция визуализирует высокую скорость интернета оператора в метро, пояснили в компании («интернет на БКЛ летает»). «За счет направленного вперед движения камеры у зрителей создается ощущение стремительного полета по нитям ковра-самолета», — отмечали в МТС.

Часть изображения на экране сгенерирована нейросетями. В картинки интегрированы стилизованные образы развлекательных сервисов экосистемы МТС: онлайн-кинотеатра KION, книжного сервиса «Строки» и музыкальной платформы МТС Music.

Движение по всей Большой кольцевой линии метро Москвы запустили 1 марта. Это самая протяженная в мире кольцевая линия метро, ее длина составляет более 70 км. С БКЛ можно пересесть на 20 станций 11 радиальных линий метро, три станции МЦК и 13 станций МЦД, а также сделать 11 пересадок на станции железной дороги.

Мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что БКЛ — это «самый большой и трудный проект за всю историю метростроения». По его словам, «на этот проект работали вся экономика и весь потенциал города Москвы».

Теги
московское метро МТС инсталляция Большая кольцевая линия метро
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Чем отличается подвижной состав БКЛ от других линий московского метро
Технологии и медиа
В мэрии Москвы оценили транспортный эффект от запуска БКЛ
Общество
В мэрии Москвы назвали средние сроки возведения станций БКЛ
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter