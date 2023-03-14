В Казахстане анонсировали визит Путина

Пресс-служба президента Казахстана Токаева анонсировала визит Путина в страну в 2023 году

Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин прибудет с визитом в Казахстан в 2023 году, сообщила пресс-служба главы республики Касыма-Жомарта Токаева после его встречи с российскими послом Алексеем Бородавкиным.

«В ходе беседы с послом Российской Федерации Алексеем Бородавкиным глава государства отметил важность предстоящего в этом году визита президента Владимира Путина в Казахстан», — говорится в сообщении.

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