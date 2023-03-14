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В Казахстане анонсировали визит Путина
Пресс-служба президента Казахстана Токаева анонсировала визит Путина в страну в 2023 году
Владимир Путин
Президент России Владимир Путин прибудет с визитом в Казахстан в 2023 году, сообщила пресс-служба главы республики Касыма-Жомарта Токаева после его встречи с российскими послом Алексеем Бородавкиным.
«В ходе беседы с послом Российской Федерации Алексеем Бородавкиным глава государства отметил важность предстоящего в этом году визита президента Владимира Путина в Казахстан», — говорится в сообщении.
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