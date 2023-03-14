Тереза Мэй выпустит книгу с деталями дела об отравлении в Солсбери

Тереза Мэй (Фото: Stefan Rousseau / Getty Images)

Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй собирается опубликовать книгу «Злоупотребление властью», в которой раскроет подробности нескольких политических скандалов, в том числе отравления в Солсбери, пишет газета Daily Mirror.

Книгу должны выпустить осенью этого года. Кроме произошедшего в Солсбери, в ней также будут рассказаны детали трагедии в Хиллсборо и Гренфелл-Тауэр.

«Снова и снова в период моего пребывания в правительстве (Тереза Мэй занимала пост главы британского правительства с 2016 по 2019 год. — РБК) я видела, как государственные институты злоупотребляют своей властью, стремясь защитить себя перед лицом вызовов, а не искать правду», — приводит Daily Mirror заявление Мэй.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери пять лет назад — 4 марта 2018 года. Согласно заявлениям Лондона, они подверглись воздействию боевого нервно-паралитического агента «Новичок». К отравлению Скрипалей британские власти считают причастными сотрудников российских спецслужб Руслана Боширова и Александра Петрова. В 2021 году Лондон назвал третьего подозреваемого — Дениса Сергеева, скрывавшегося под псевдонимом Сергей Федотов, который был сотрудником российской военной разведки.

Российская сторона все обвинения отрицает. В марте текущего года российское посольство в Великобритании заявило, что Лондон «сфабриковал» события в Солсбери в рамках подготовки конфронтации с Москвой, «которая ныне на Украине перешла в военно-политическую плоскость».

В 1989 году на футбольном стадионе «Хиллсборо» в английском Шеффилде перед началом матча 1/2 финала Кубка Англии между «Ноттингем Форест» и «Ливерпулем» возникла давка. В итоге погибли 97 человек. Ответственность за произошедшее возложили на полицию, которая запустила в перегороженный решеткой сектор «Хиллсборо» больше людей, чем он мог вместить. Британская полиция извинилась за трагедию только спустя 34 года — в январе 2023 года.

В июне 2017 года при пожаре в 24-этажном здании Grenfell Tower в Лондоне произошел пожар, в результате которого погибли 72 человека. Причиной возгорания стало короткое замыкание в морозильной камере холодильника одного из жильцов. В ходе расследования, которое завершилось в 2022 году, ни одному человеку пока не были предъявлены обвинения, отчет по расследованию обещали предоставить осенью 2023 года.