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Разработку космической системы «Млечный путь» завершат в 2035 году

Реализация проекта по созданию системы контроля за пространством вокруг Земли «Млечный путь» завершится в 2035 году, следует из материалов головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш, которые были представлены на форуме «Армия-2022», передает ТАСС.

По данным агентства, общие затраты на создание системы оцениваются в $2 млрд.

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Концепция проекта системы «Млечного пути» была представлена в начале 2022 года. Предполагается, что она будет включать 65 телескопов, а также космический сегмент.

По словам исполнительного директора Роскосмоса по перспективным программам и науке Александра Блошенко, космический сегмент будет включать группировку специализированных спутников мониторинга околоземного пространства. Запуск первого из них запланирован примерно в 2027 году.

В России сейчас есть подобная система — Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП).

Гендиректор Центрального НИИ машиностроения Сергей Коблов отмечал, что отличие «Млечного пути» от АСПОС ОКП будет заключаться в увеличении количества наземных станций и космических аппаратов.

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