На Украине сообщили о протоколе губернатору из-за пьяной езды со Слоном

Фото: Николай Гынгазов / Ведомости / ТАСС

На главу администрации Хмельницкой области Украины Сергея Гамалия составили протокол об административном правонарушении за езду в пьяном виде. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в телеграм-канале со ссылкой на источники в Национальной полиции.

Протокол на Гамалия составили из-за случая, который произошел 11 марта, пишет издание. Вечером этого дня глава администрации региона ужинал в ресторане «Диверсо» вместе с начальником внутренней безопасности областной полиции Виталием Онуляком и Александром Еремийчуком, которого лишили украинского гражданства за контрабанду. Последний, как отмечает издание, известен под прозвищем Слон.

После окончания ужина мужчины вышли из ресторана в сопровождении двух девушек, сказал порталу источник. Они сели за руль двух машин, и отъехали от ресторана, хотя были нетрезвыми. На тот момент в городе уже начался комендантский час.

Автомобили, за рулем одного из которых находился Гамалий, остановила патрульная служба. На главу администрации составили протокол, а его машину забрали на штрафстоянку, сказал изданию собеседник.

Комендантский час на территории Хмельницкой области Украины ввели 25 февраля 2022 года. Сначала он действовал с 22:00 до 06:00 следующего дня, затем его продолжительность сократили. Сейчас комендантский час в регионе действует с 00:00 до 05:00 ежедневно.

В апреле 2021 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выступил в эфире телепрограммы «Свобода слова» на украинском телеканале ICTV. Он перечислил десять главных «украинских контрабандистов», среди которых назвал и Еремийчука. В том же месяце президент Украины Владимир Зеленский указом ввел в действие решение СНБО «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Еремийчука лишили украинского гражданства. Он пытался добиться отмены указа в суде, но не смог.