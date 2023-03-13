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Экс-глава Новосибирской области стал гендиректором завода «Роскосмоса»

Экс-губернатор Новосибирской области стал гендиректором завода «Роскосмоса» в Бердске
Василий Юрченко
Василий Юрченко (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко стал гендиректором Бердского электромеханического завода (БЭМЗ), следует из решения совета директоров завода на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

«Избрать генеральным директором АО «БЭМЗ» Юрченко Василия Алексеевича с 14.03.2023 года», — говорится в документе. Заседание совета директор завода, на котором было принято это решение, состоялось 13 марта.

Накануне, 12 марта, стало известно, что бывший генеральный директор АО «БЭМЗ» Виктор Осин продал личный пакет акций компании S7. Сделка была завершена 9 марта. Сумма сделки не раскрывалась. По данным отчетности завода, на середину мая доля Осина в уставном капитале АО «БЭМЗ» составляла 7,8%. Всего у завода более 1 тыс. акционеров, и ни у кого из них нет контрольного пакета (50% плюс одна акция).

Основной владелец S7 Владислав Филев стал кандидатом на избрание в совет директоров завода

В пресс-службе авиалинии отказались от комментариев РБК.

БЭМЗ был основан в 1959 году, завод является партнером «Роскосмоса» и градообразующим предприятием Бердска. Предприятие производит продукцию для оборонного комплекса, ракетно-космической отрасли, авиации и электромеханической продукции гражданского направления.

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Василий Юрченко был губернатором Новосибирской области в 2010–2014 годах. В сентябре 2014 года он был отправлен в отставку по указу президента Владимира Путина в связи с утратой доверия. В 2017 году суд признал его виновным в превышении должностных полномочий при продаже земли в Новосибирске и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. В 2019 году Юрченко был назначен управляющим завода «Металлсервис-Новосибирск». Согласно данным базы СПАРК, 2 марта он покинул эту должность.

«Металлсервис» — крупнейший металлотрейдер России, предоставляющий услуги хранения и переработки металлических продуктов.

Теги
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