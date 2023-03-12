S7 купила акции бердского поставщика «Роскосмоса»

Бывший генеральный директор АО «БЭМЗ» Виктор Осин продал личный пакет акций компании S7, не уточнив сумму сделки

Председатель совета директоров АО «Бердский электромеханический завод» (БЭМЗ, Новосибирская область) Виктор Осин продал принадлежавшие ему акции предприятия компании S7. Об этом он сообщил порталу «Бердск-Онлайн».

Сделка была завершена 9 марта. Осин не уточнил ее сумму и количество акций. По данным отчетности завода, на середину мая доля Осина в уставном капитале АО «БЭМЗ» составляла 7,8599%

По словам председателя совета директоров, у завода более 1 тыс. акционеров, и ни у кого из них нет контрольного пакета (50% +1 акция).

БЭМЗ был основан в 1959 году, АО является партнером «Роскосмоса» и градообразующим предприятием Бердска. Завод производит продукцию для оборонного комплекса, ракетно-космической отрасли, авиации и электромеханической продукции гражданского направления.

Как сообщил Осин, в понедельник, 13 марта, на заседании совета директоров завода могут представить нового генерального директора АО «БЭМЗ». Имя нового главы предприятия он не назвал, но, как передает «Бердск-Онлайн», среди возможных кандидатур есть экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко (2010-2014 годы). Сейчас заводом руководит Сергей Епифанцев, он занял эту должность в 2017 году, сменив Осина, который руководил заводом 30 лет.

S7 Group — крупнейшая частная авиагруппа России. По состоянию на октябрь 2022-го 49,93% ее акций принадлежало Владиславу Филеву, по 25,03% — его дочерям Татьяне и Марии. Осенью Татьяна Филева досрочно покинула пост гендиректора, на ее место пришел бывший замглавы группы Дмитрий Куделькин.