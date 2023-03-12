S7 купила акции бердского поставщика «Роскосмоса»
Председатель совета директоров АО «Бердский электромеханический завод» (БЭМЗ, Новосибирская область) Виктор Осин продал принадлежавшие ему акции предприятия компании S7. Об этом он сообщил порталу «Бердск-Онлайн».
Сделка была завершена 9 марта. Осин не уточнил ее сумму и количество акций. По данным отчетности завода, на середину мая доля Осина в уставном капитале АО «БЭМЗ» составляла 7,8599%
По словам председателя совета директоров, у завода более 1 тыс. акционеров, и ни у кого из них нет контрольного пакета (50% +1 акция).
БЭМЗ был основан в 1959 году, АО является партнером «Роскосмоса» и градообразующим предприятием Бердска. Завод производит продукцию для оборонного комплекса, ракетно-космической отрасли, авиации и электромеханической продукции гражданского направления.
Как сообщил Осин, в понедельник, 13 марта, на заседании совета директоров завода могут представить нового генерального директора АО «БЭМЗ». Имя нового главы предприятия он не назвал, но, как передает «Бердск-Онлайн», среди возможных кандидатур есть экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко (2010-2014 годы). Сейчас заводом руководит Сергей Епифанцев, он занял эту должность в 2017 году, сменив Осина, который руководил заводом 30 лет.
S7 Group — крупнейшая частная авиагруппа России. По состоянию на октябрь 2022-го 49,93% ее акций принадлежало Владиславу Филеву, по 25,03% — его дочерям Татьяне и Марии. Осенью Татьяна Филева досрочно покинула пост гендиректора, на ее место пришел бывший замглавы группы Дмитрий Куделькин.