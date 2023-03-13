В Москве задержали шестерых на спор раздевшихся догола в метро людей

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Шестерых полностью раздевшихся россиян арестовали в столичном метрополитене — они пошли на это из-за проигранного спора на работе, сообщает ГУ МВД по Москве.

Трое мужчин и три женщины в возрасте от 19 до 29 лет, проживающие на территории Москвы, Подмосковья и других регионов, сняли с себя всю одежду в вагоне на Замоскворецкой линии, «тем самым выразив явное неуважение к присутствующим там пассажирам». Спустя сутки полицейские задержали всех и доставили в отдел. В их отношении составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

Тверской суд Москвы признал всех шестерых виновными, пятерым назначен административный арест на срок от 12 до 14 суток, шестому выписали административный штраф.

В ведомстве отметили, что это не все нарушители и их поиск продолжается.

В середине февраля в аэропорту Домодедово пассажир рейса Москва — Казань снял с себя верхнюю одежду и попытался сбежать по взлетно-посадочной полосе от сотрудников аэропорта. Во время инструктажа он громко матерился, из-за чего мужчину вывели из самолета.